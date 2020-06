Xaçmazda piyadanın vurulması ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb.

Metbuat.az apa-ya istinadən xəbər verir ki, Xaçmaz şəhər sakini, 2010-cu il təvəllüdlü Nadirov Nihad Əzizağa oğlunu maşın vurub. Qəza nəticəsində azyaşlı müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Azyaşlı Xaçmaz Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına yerləşdirilib.

Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.

