Beyləqan rayonunda evlərdən oğurluq edilib.

Bu barədə Metbuat.az-a Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Mətbuat Xidmətindən məlumat verilib.

Belə ki, Beyləqan Rayon Polis Şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində rayon ərazisindəki 1 mağazadan 900 manat pul və geyim əşyaları, 1 evdən isə qızıl-zinət əşyaları oğurlamaqda şübhəli bilinən Təzəkənd kənd sakini A.Məmmədzadə saxlanılıb.

Ətrafında aparılan tədbirlərlə onun Bolsulu kəndindəki evlərdən birinin həyətindən 1 320 manat dəyərində yonca toxumu oğurlaması da müəyyən edilib.

