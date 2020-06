Azərbaycanda şəkər ixracı 13%-dək azalıb

Bu ilin yanvar-may aylarında Azərbaycan 14 637,70 ton şəkər ixrac edib ki, bu da 2019-cu ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 12,7% azdır.

Metbuat.az apa-ya istinadən xəbər verir ki, Dövlət Gömrük Komitəsindən verilən məlumata görə, 2020-ci ilin ilk beş ayında 5 990,49 min ABŞ dolları dəyərində şəkər ixrac olunub ki, bu da ötən ilin müvafiq dövrünün göstəricisindən 19,2% azdır.

Cari ilin yanvar-may aylarında şəkərin ümumi ixracda xüsusi çəkisi 0,09%-ə, qeyri-neft məhsullarının ixracında olan çəkisi isə 0,83%-ə bərabər olub.

