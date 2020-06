Avstriyada maska taxmaq məcburiyyəti aradan qaldırıldı

Avstriya hökuməti koronavirus pandemiyası ilə bağlı karantin rejimindən çıxış tədbirləri çərçivəsində maska taxmaq məcburiyyətini aradan qaldırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ölkədə bu gündən etibarən ictimai nəqliyyat, səhiyyə müəssisələri və apteklərdən başqa, yerdə qalan məkanlarda maska taxmaq məcburiyyəti yoxdur.

Avstriya Səhiyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə, 527 670 nəfər koronavirus testindən keçib, 17 039 xəstədən 16 066-sı sağalıb, 678 nəfər ölüb, xəstəxanada 79, reanimasiyada 15 nəfərin müalicəsi davam edir.

Mənbə:Hüriyyet.com

