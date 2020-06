Rusiya prezidenti Vladimir Putini hər gün ölkədə minlərlə insanın yoluxduğu koronavirusdan qorumaq üçün tunel hazırlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Novo-Oqarevo" iqamətgahında quraşdılıran tunelə daxil olan şəxs xüsusi dezinfesiyaedici maddə vasitəsi ilə təmizlənir.

İyunun 15-dən Kremlin ''home office'' çalışan işçilərinin geri qayıtması belə bir tunelin hazırlanmasına səbəb olub.

İqamətgahına daxil olacaq şəxslərin hər biri burada dezinfeksiya olunduqdan sonra içəri daxil ola biləcəklər.

