Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri QSC-nin sosial media və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri Mübariz Aslanov vəzifəsindən azad olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o, Facebook səhifəsində paylaşım edib.

“Dostlar, mən artıq AzTV-dən ayrılmışam. Bu qədər. Qaldı ki... elin və zamanın gözü də tərəzidir”, - deyə Mübariz Aslanov qeyd edib.

