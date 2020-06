ARB TV-nin “Ona qalsa” verilişinin növbəti qonağı stilist Anar Ağakişyev olub.

Stilist bəzən insanların üzlərinə qüsurları sərt şəkildə dediyini etiraf edib:

“O qədər çox olub ki, qüsurları insanların üzünə deyib ağlatmışam ki... Ümumiyyətlə yavaş-yavaş hazırlayıram və sonradan qəfil deyirəm. Necə gülə-gülə deyim ki, ay sənin bir qaşın aşağıdadır, bir qaşın yuxarıda. Sərt şəkildə deyilir ki, insan başa düşsün”.

