“Bəhram Bağırzadəyə ağciyər köçürülməsi gündəmdə deyil”.

Bunu MGH rəis müavini Bəxtiyar Musayev BAKU TV-yə açıqlamasında bildirib.

Onun sözlərinə görə, Azərbaycanda ağciyər köçürülməsi aparılmır.

Dünyada da bu tip aparılan əməliyyatlar effektiv nəticə verməyib.

