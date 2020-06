Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşları koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az Unikal.org-a istinadən xəbər verir ki, adıçəkilən nazirliyin üç əməkdaşının testi pozitiv çıxıb.

Onlar sosial izolyasiya şəraitində müalicələrini davam etdirirlər.

Xəbəri nazirliyin mətbuat katibi İradə İbrahimova təsdiqləyib.

