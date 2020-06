Rusiyada müvəqqəti olan və geri dönmək istəyən vətəndaşlarımızın ölkəyə gətirilməsi prosesi davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) Mətbuat xidmətinin rəhbəri Leyla Abdullayeva deyib.

Onun sözlərinə görə, bu gün hava yolu ilə 152 vətəndaşımız Azərbaycana gətirilir. Onlardan 6 nəfəri azyaşlıdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.