UEFA avrokubokların təsnifat mərhələsi üçün ev- səfər oyunlarını ləğv edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, təsnifat mərhələləri yalnız 1 oyundan ibarət olacaq.

Püşkatmadan sonra ev sahibi müəyyənləşdirmək üçün yenə püşk atılacaq. Yalnız pley-off mərhələsində tərəflər arasında 2 oyun baş tutacaq.

