"Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri" Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin (AzTV) Sosial media və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdir müavini vəzifəsinə yeni təyinat olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu vəzifəyə jurnalist Namiq Həsənov təyin edilib.

Qeyd edək ki, Namiq Həsənov uzun illər Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat katibi olub.

Xatırladaq ki, AzTV-nin Sosial media və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri Mübariz Aslanov bu gün öz ərizəsi ilə işdən ayrılıb.

