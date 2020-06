“Azəriqaz” İstehsalat Birliyi (İB) bu gün bəzi kütləvi informasiya vasitələrində (KİV) yayılan məlumata aydınlıq gətirib.

İB-dən Metbuat.az-a daxil olan məlumatda deyilir:

"Bu gün abonent Hacıyeva Çeşmi Şəmsəddin qızının “Azəriqaz” İstehsalat Birliyinə borcunun olmasına dair bir sıra informasiya saytlarında məlumatlar yayılmışdı. Bildiririk ki, abonent tərəfindən borc tam ödənilmiş və bu haqda yayılan məlumat “Azəriqaz” İstehsalat Birliyi tərəfindən gündəmə gətirilməmişdir".

