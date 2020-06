Bəhram Bağırzadə ilə bağlı həkimi açıqlama verdi - VİDEO

Hazırki gedişatda mənfi dinamikanın olmaması, eləcə də laborator analizlərdə kiçik də olsa müsbət dəyişikliklərin olması, həkimlərin Bəhram Bağırzadənin müalicəsində uğur qazanacağına ümid yaradır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri ürək-damar cərrahı, millət vəkili Rəşad Mahmudov “ATV Xəbər”ə açıqlamasında deyib:

“Bizim üçün hazırda əsas olan məsələ B. Bağırzadənin digər orqanlarının sıradan çıxmasının qarşısını almaqdır. Yəqin ki, bu mübarizə uzun çəkəcək”, - deyə R. Mahmudov bildirib.

Ətraflı videodan izləyin:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.