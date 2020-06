Narkotik istifadəçisi olan tanışını döyərək öldürdü - VİDEO

2019-cu il mayın 24-də polis əməkdaşları Bəşir Səfəroğlu küçəsində yerləşən 2 mərtəbəli qeyri-yaşayış sahəsinin zirzəmisində naməlum kişi meyiti aşkar ediblər.

Baku.Tv xəbər verir ki, şübhəli şəxs qismində saxlanılan əvvəllər 5 ilə yaxın məhkumluq yaşamış 42 yaşlı Mehrac Qəhrəmanov tanışı ilə ötən axşam mübahisə etdiyini və ona xəsarətlər yetirdiyini etiraf edib.

Araşdırmalarla öldürülən şəxsin 31 yaşlı Bakı sakini Orxan Əliyev olması müəyyən edilib. Cinayətin təfərrüatı Baku.Tv-nin xüsusi reportajında..

Videonu təqdim edirik :

