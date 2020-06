Dünya bazarında qızılın qiyməti yenidən azalmağa başlayıb.

Metbuat.az report-a istinadən xəbər verir ki, bu gün bir hərrac üzrə qiymətli metal 0,1% dəyər itirərək 1733,9 ABŞ dollarından satılıb.

Günləlik ucuzlaşma isə 1,1%-ə çatıb. Halbuki çərşənbə axşamı keçirilən hərraclarda qızıl əvvəlki günə nisbətən 0,5% bahalaşmışdı. “Zaner Metals” mərkəzinin ekspertləri əks prosesə səbəb kimi investorların qiymətli kağızlar bazarına marağının artmasını, əvəzində qiymətli metallara tələbatının azalmasını göstərib.

