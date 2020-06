Azərbaycanda alim koronavirusdan vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, AMEA Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun “Səthi-aktiv reagentlər və preparatlar” laboratoriyasının müdiri, kimya elmləri doktoru, AMEA-nın müxbir üzvü, professor Ziyafəddin Əsədov bu gün ölüb.

Onun həyat yoldaşı və kürəkəni də koronavirusa yoluxublar.

Qeyd edək ki, dünən alimin koronavirusa yoluxması və Elmi-Tədqiqat Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutuna yerləşdirilməsi barədə məlumat yayılmışdı.

