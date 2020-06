Milli Məclisin iyunun 19-da keçiriləcək iclasının gündəliyinə dəyişiklik edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə parlamentin Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən bildirilib.

Qeyd olunub ki, iclasın gündəliyinə 17 məsələ daxildir.

Bundan əvvəl isə gündəliyə 13 məsələ salınmışdı.

Müzakirə ediləcək məsələlərlə buradan tanış ola bilərsiniz.

