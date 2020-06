“Əməkdaşlarımız arasında altı nəfər koronavirusa yoluxub”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu APA-ya açıqlamasında “Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin (AzTV) Sosial media və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi Nərgiz Rəfiyeva deyib.

O bildirib ki, Televiziya Akademiyası da AzTV-nin nəzdində olduğu üçün altı nəfərə orada çalışan əməkdaşlar da daxildir: “Ümumiyyətlə, bununla bağlı ciddi nəzarət aparılır və hərarəti olanlar dərhal geri göndərilir”.

