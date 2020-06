Prodüser Samir Xəttabın səhhətində problemlər yaşanıb. O, dözülməz ağrılar səbəbi ilə xəstəxanaya yerləşdirilib.

Metbuat.az xəbər verirki,prodüser səhhətinin yaxşı olmadığını bildirib:

“Səhər saat 4-də anidən dözülməz ağrılar oldu və appendisit şübhəsi ilə təcili yardımla xəstəxanaya çatdırıldım. Ağrılardan ölürəm, həkimlər iynə-dərman edir. UZİ etdilər, həkimlərin dediyinə görə, böyrəkdən 8 mm ölçüdə daş kanala düşüb”.



