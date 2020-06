İyunun 21-dən iyulun 5-dək Bakı, Sumqayıt, Abşeron, Gəncə, Yevlax, Cəlilabad, Lənkəran və Masallıda xüsusi məhdudiyyətlər tətbiq olunacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, məhdudiyyətləri tətbiq olunduğu müddət ərzində kafe və restoranlarda, iaşə obyektlərində yerində xidmət dayandırlacaq.

Bunu Operativ Qərargahın nümayəndəsi Leyla Abdullayeva bu gün keçirilən brifinqdə deyib.

O əlavə edib ki, bulvar, park və istirahət məkanlarına giriş məhdudlaşdırılmayacaq.

