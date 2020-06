"Bakı metrosu xüsusi karantin rejimi müddətində fəaliyyətini davam etdirəcək".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın bu gün keçirdiyi brifinqdə Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva bildirib.

O əlavə edib ki, bulvar, park və istirahət məkanlarına giriş məhdudlaşdırılmayacaq.

