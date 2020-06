İki həftəlik ciddi karantin rejimi dövründə buraxılış və qəbul imtahanlarının təxirə salınması qərarı alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) mətbuat xidmətinin rəhbəri Leyla Abdullayeva Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın brifinqində deyib.

Onun sözlərinə görə, yalnız Naxçıvanda bu imtahanlar keçirilə bilər.

