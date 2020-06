“Avqust ayının 1-nə qədər xüsusi karantin rejimi müddətinin uzadılması qərarı sərhədlərin bağlı qalması deməkdir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) Mətbuat xidməti idarəsinin rəisi, Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın nümayəndəsi Leyla Abdullayeva bu gün keçirilən brifinqdə deyib.

