"Uzun müddət istifadə olunan kondisionerlər infeksiya mənbəyi ola bilər. Bunun üçün hər altı aydan bir kondisionerlər yoxlanılmalıdır. İnsanların uzun müddət kondisioner altında yatması sağalmasının ləngiməsinə səbəb ola bilər”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikirləri Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın tibbi eksperti Rəşad Mahmudov bu gün keçirilən brifinqdə deyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.