İyunun 21-dən iyulun 5-dək xüsusi karantin rejimi dövründə market və apteklər fəaliyyət göstərəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu TƏBİB-in İdarə Heyətinin sədri Ramin Bayramlı deyib.

O bildirib ki, aprel ayında tətbiq edilən karantin rejimi kimi bu dəfə də insanlar SMS vasitəsilə icazə alaraq market və apteklərdə alış-veriş edə biləcəklər. Dəqiq qaydalar, sabah açıqlanacaq.

