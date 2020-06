Bəhram Bağırzadəyə orqan köçürülməsi mümkün deyil

Virusa yoluxan xəstəyə orqan köçürülməsi aparılmır, xəstə sağalandan sonra ona orqan köçürülməsi məsələsi müzakirə oluna bilər.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın bu gün keçirilən brifinqində Dövlət Gömrük Komitəsi Tibbi Xidmət İdarəsinin Elmi Təcrübi və Tədris Mərkəzinin rəisi, Operativ Qərargahın tibbi eksperti Rəşad Mahmudov deyib.

Onun sözlərinə görə, əməkdar artist Bəhram Bağırzadə hazırda koronavirusa yoluxduğu üçün ona orqan köçürülməsi mümkün deyil.

