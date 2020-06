TƏBİB İdarə Heyətinin sədri Ramin Bayramlı yeni növ koronavirusun (COVİD-19) mövcudluğuna inanmayanların pandemiya xəstəxanalarında ictimai işə cəlb olunması barədə səslənən təklifə münasibət bildirib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, R.Bayramlı jurnalistlərə açıqlamasında deyib ki, cəmiyyətdən təklif gəlsə və parlament qəbul etsə, hər şey mümkün ola bilər.

