İsti havada orqanizmin normal fəaliyyətini təmin etmək və sağlamlığı qorumaq üçün insan kifayət qədər maye qəbul etməlidir.

Metbuat.az bununla bağlı hazırlanan maarifləndirici videonu təqdim edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.