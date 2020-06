Mühüm Xəbər! Rusiya Covid 19 peyvəndinin sınaqlarına BAŞLADI - VİDEO

Rusiya 50 könüllü üzərində Covid 19 peyvəndini sınaqdan keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya koronavirusa qarşı vaksinlərin sınağına başlayıb

Koronavirus epidemiyasından 450 mindən çox insan ölüb.Yoluxma sayının yenidən artdığı bəzi ölkələrdə tədbirlər artırılır, bir çox ölkə virusa qarşı peyvənd sınaqlarını davam etdirir.



Türkiyə ilə birlikdə peyvənd hazırlayan Rusiyada könüllülər üzərində ilk sınaqlar aparılıb.

50 könüllü üzərində tətbiq edilən peyvənddən əvvəl onlar iki həftə karantində, nəzarətdə qalıblar. Hazırda sınaqda iştirak edən könülülərin vəziyyəti qənaətbəxş qiymətləndirilir.

