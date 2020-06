ARB TV-nin “Ona qalsa” verilişinin növbəti qonağı müğənni Mina Hüseyn olub.

Müğənni qardaşlarının onu hər zaman dəstəkləməsindən danışıb:

“Ailəm mənə hər zaman dəstək olur. 2 qardaşım var, onlar da məni dəstəkləyirlər. Çünki Avropada oxuyublar. Qardaşlarımın hər ikisi Maykıl Cekson heyranıdır. Dünya məşhurlarının konsertlərindən göndərirlər ki, biz səni belə görmək istəyirik”.

