Prokurorluq orqanlarında yeni təyinatlar olub.

Baş Prokurorluğun Mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Baş prokurorun imzaladığı əmrlərlə Taryel Ələkbərov Lənkəran, Namiq Muradov Quba, Ramin Hüseynov Göyçay, Ceyhun Almasov Yevlax rayonunun prokurorları vəzifələrinə təyin edilib.

