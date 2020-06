Alt paltarı görünən Dilarə TƏNQİD EDİLDİ - Tərbiyyəsizlik baş alıb gedir / FOTO

Hər zaman açıq – saçıq fotosu ilə gündəmi zəbt etməyi bacaran müğənni Dilarə Kazımova bu dəfə də ənənəsinə sadiq qalıb.

Metbuat.az olke.az-a istinadən xəbər verir ki, ifaçı yeni fotosunu “İnstaqram” səhifəsində yayımlanıb. Fotoda ifaçının alt paltarının görünməsi bəzi izləyicilərin hiddətinə səbəb olub. Onlar Kazımovanın ünvanına tənqidedici şərhlər yazıblar.

“Alt paltarını göstərmək nəyə lazım axı? Belə hörmətdən düşürsüz, siz gözəl xanımsız, artıq şeylər etməyin”, “Bu nə biyabırçılığdır?”, “Tərbiyyəsizlik baş alıb gedir”,- deyə onlar qeyd ediblər.

Dilarə ona yazılan heç bir şərhə reaksiya verməyib.

