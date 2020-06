Yaxın qohumun dəfnində iştirak etmək üçün 102-dən icazə alınmalıdır - RƏSMİ

Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən, Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran, Yevlax, Masallı, Cəlilabad şəhərlərinin və Abşeron rayonunun ərazisində 21 iyun saat 00:00-dan 5 iyul saat 06:00-dək bir sıra sahələr üzrə məhdudiyyətlər tətbiq ediləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu məhdudiyyətlərdən sonra qeyd olunan ərazidə yaşayan vətəndaşlar yaxın qohumunun dəfnində iştirakla əlaqədar yaşayış yerini və olduğu yeri tərk etmək üçün Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Növbətçi Hissələri İdarəetmə Xidmətinin 102 Xidməti - Zəng Mərkəzi vasitəsilə icazə almalıdır.

Digər hallarda isə vətəndaşlar 8103 SMS - məlumat vasitəsilə icazə almalıdır.

