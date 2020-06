Türkiyədə son sutka ərzində 1214 nəfər Covid-19-a yoluxub, 23 nəfər dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla da ölkədə ümumi yoluxma sayı 185 min 245-ə, ölüm sayı isə 4905-ə yüksəlib. Bu gün 1494 xəstə sağalaraq evə buraxılıb.

Ümumilikdə 157 min 516 nəfər koronavirusa qalib gəlib.

