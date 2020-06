TƏBİB rəsmisi: "Koronavirusun mutasiyası baş verir"

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargah bu gecədən (21 iyun saat 00:00-dan) xüsusi karantin rejiminin sərtləşdirilməsi ilə bağlı KİV nümayəndələri üçün brifinqdə Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyinin (TƏBİB) şöbə müdiri Yaqut Qarayeva deyib.

Şöbə müdiri koronavirusun mutasiya edərək daha da ağırlaşdığını qeyd edib:

"Bugünkü gündə gördüyümüz xəstəlik daha ağırdır. Demək olar ki, asimptomatik dediyimiz xəstələri çox az görürük. Yenə də qeyd edirəm, bu, artıq yaşdan asılı deyil. Çox orta yaşlı, hətta cavan yaşlı xəstələrimizdə çox ciddi fəsadlarla keçən resperatur xəstəlik görürük, iki tərəfli pnevmaniyalar görürük".

