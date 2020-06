Samux Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının yeni növ koronavirus infeksiyasına (COVID-19) yoluxan müavini Qəzənfər Əliyev vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Report"a onun müalicə edildi Goranboy Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının baş həkimi İftixar Piriyev məlumat verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.