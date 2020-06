Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Humanitar siyasət, diaspor, multikulturalizm və dini məsələlər şöbəsinin müdiri Fərəh Əliyeva koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Unikal.org-un məlumatına görə, F.Əliyevanın COVID 19-la bağlı verdiyi testin nəticəsi pozitiv çıxıb.

