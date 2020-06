TƏBİB Azərbaycanda koronavirusla bağlı iyunun 20-nə olan statistik göstəriciləri açıqlayıb.

TƏBİB-dən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, hazırda 5574 aktiv xəstə var. Onlardan 167 nəfər reanimasiyadadır, 36 nəfər isə süni tənəffüs cihazına qoşulub.

O da bildirilib ki, bu gün ölkədə koronavirusla bağlı 6627 nəfər testdən keçirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.