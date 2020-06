“Mall”arın açılacağı tarix bilindi - SON DƏQİQƏ

Yeni növ koronavirus (COVID-19) infeksiyasının yayılma sürətinin azaldılması, habelə onun törədə biləcəyi fəsadların minimuma endirilməsi məqsədilə xüsusi karantin rejiminin sərtləşdirilməsini təmin etmək üçün Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran, Yevlax, Masallı, Cəlilabad şəhərlərinin və Abşeron rayonunun ərazisində 21 iyun saat 00:00-dan 5 iyul saat 06:00-dək iri ticarət mərkəzlərinin fəaliyyəti dayandırılıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın qərarında bildirilib.

İri ticarət mərkəzlərinin nəzdindəki ərzaq mağazaları və apteklərin fəaliyyətinə isə icazə verilir.

Xüsusi karantin rejimi günlərində iri ticarət mərkəzləri ilə yanaşı, “Mall”arın da fəaliyyəti dayandırılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.