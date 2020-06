Bəzi sosial şəbəkə istifadəçiləri məşqiçi Kamil Zeynallının dava etdiyi görüntüləri paylaşaraq, döyülən şəxsin bloqqer Ata Abdullayev olması ilə bağlı iddialar səsləndirlib.

Məsələ ilə bağlı açıqlama verən Ata Abdullayev bildirib ki, yayılan məlumatlar həqiqəti əks etdirmir:

“Kamil Zeynallı ilə tanışlığım yoxdur. Bu günə qədər Kamillə heç vaxt üz-üzə gəlməmişik. Bu şaiəni yayanlar bəlli ki, məni istəməyən insanlardır”.(redaktor.az)

