Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhərində güclü yağış ciddi fəsadlar törədib.

Metbuat.az xəbər verir ki, leysan yağışları nəticəsində paytaxtda 30-dan çox avtomobil yolu və iki piyada keçidi su altında qalıb.



Bundan başqa, bir neçə yerdə torpaq çökməsi qeydə alınıb, 10-dan çox ağac aşıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.