Rusiyada azərbaycanlı tələbə Teymur Qavrilovu qətlə yetirən şəxsin kimliyi məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, cinayətdə şübhəli bilinən 22 yaşlı Vitali Vasilyev Smolenskdə saxlanılıb.



Hazırda qətlin motivləri araşdırılır, cinayət işi üzrə istintaq davam edir.

Xatırladaq ki, Volqoqrad Tibb Universitetinin 1-ci kurs tələbəsi 17 yaşlı Timur Qavrilov iyunun 12-də gecə saatlarında 20 bıçaq zərbəsi ilə qətlə yetirilib. Mərhumun nəşi ölkəyə gətirilərək Gəncə şəhərində torpağa tapşırılıb.









