Bakıda görünən “Limuzin” bu milyarderin imiş - FOTO

Rusiyanın yüksək vəzifəli şəxslər üçün istehsal edilən “Aurus Senat” limuzinin nümunələrindən biri Bakı küçələrində görünüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, fərdi müştərilərə hələ satılmayan 90 MC 002 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobil Rusiyada yaşayan azərbaycanlı milyarder, Putinin dostu Rəhimov İlham Məmmədhəsən oğluna məxsusdur. Sözügedən maşın onun adına rəsmiləşdirilib.

Qeyd edək ki, “Aurus” Rusiyada hakimiyyətin yüksək vəzifəli şəxsləri üçün nəzərdə tutulmuş modeldir və “Putinin limuzini” kimi tanınır. Artıq Rusiya prezidenti vahid nümunədə yığılmış zirehli “Aurus Senat Limousine” xidməti avtomobilindən istifadə edir. (unikal.org)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.