Rusiyalı məşhur müğənni İosif Kobzonun həyat yoldaşı Nelli Kobzon koronavirus infeksiyasına yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun COVID-19 testinin nəticəsi pozitib çıxıb. Bu səbəbdən 69 yaşlı Nelli Kobzon xəstəxana yerləşdirilib.

Qeyd edək ki, SSRİ-nin və Rusiyanın Xalq artisti İosif Kobzon 2018-ci ildə vəfat edib.











