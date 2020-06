Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Xocasən qəsəbəsində taxta məmulatlarının emalı sexində baş vermiş yanğın Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən saat 16:32-də söndürülüb.

Bu barədə Metbuat.az-a FHN-dən bildirilib.



Əlavə məlumat veriləcək.

