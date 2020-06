Gədəbəyə sulu qar yağıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, əvvəlcə sulu qar formasında başlayan yağıntı daha sonra doluya çevrilib.

Qeyd edək ki, bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli olacağı, dolu düşəcəyi proqnozlaşdırılırdı.

