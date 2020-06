Baş Prokurorluğun Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi Abşeron rayonunda əməliyyat keçirib.

Metbuat.az bildirir ki, unikal.org-un əldə etdiyi məlumata görə, Abşeron rayon İcra Hakimiyyətinin Memarlıq İdarəsinin rəisi Akif Əliyev, 2 saylı Mənzil İstismar Sahəsinin rəisi Murad və Babək adlı şəxslər həbs olunub.

Əlavə məlumat veriləcək.

