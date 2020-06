"Semaşko"da müalicə alan koronavirus xəstəsi: Hər an kimsə ölə bilər

1 saylı Kliniki Mərkəzdəki koronavirus xəstələri müəssisədə dərman və həkim çatışmazlığından şikayət edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkədə sözügedən xəstəxanada müalicə alan Bəhruz Əliyev paylaşım edib.

O qeyd edib ki, beş gün əvvəl koronavirusa yoluxduğunu öyrənib:



“Artıq beş gündür koronavirusa yoluxmuşam və 1 saylı Kliniki Tibbi Mərkəzin 3-cü korpus, 2-ci mərtəbəsinə yerləşdirilmişəm. Buranın işçi heyətinin infeksiya şöbəsi ilə əlaqəsi yoxdur. Onların virusdan anlayışları yoxdur. Yenə də çox sağ olsun xadimələr və tibb bacıları, kifayət qədər əziyyət çəkirlər. Beş gündür ki, bu mərkəzə başqa müəssisələrdən həkim cəlb olunmur.

Qızdırma ilə yanaşı boğaz ağrıları da şiddətlənib. Bir dərman da yoxdur içməyə. Ancaq “Parasetamol” verirlər. Bu gün temperaturum yüksəldi, xəstəxanada səs-küy saldıqdan sonra baş həkim reaksiya verdi. Onun tapşırığı ilə mənə sistem qoşdular. Bu xəstəxanada heç bir həkimin koronavirus infeksiyasından anlayışı yoxdur. TƏBİB təcili bu məsələyə baxmalıdır. Təcili surətdə bura həkim infeksionistlər göndərilməlidir. Palatalarda hər an kimsə ölə bilər”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.