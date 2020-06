İngiltərə Premyer Liqasında 30-cu turun oyunları davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Çelsi” klubu səfərdə “Aston Villa” ilə qarşılaşıb. Gərgin idman mübarizəsi şəraitində keçən görüş qonaqların 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.



Qeyd edək ki, bu qələbədən sonra “Çelsi” 51 xalla turnir cədvəlində 4-cü, “Aston Villa” isə 26 xalla 19-cu yerdə qərarlaşıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.